Ainda sem Bosco, Lusa mostra Gléguer Ainda sem saber se poderá contar com o goleiro Bosco, que ganhou liminar na Justiça e se apresentou ao Sport Recife, a Portuguesa apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, Gléguer. O goleiro veio por empréstimo de um ano do Corinthians, onde dificilmente iria jogar, já que o clube está tentando o paraguaio Tavarelli. De acordo com documento mostrado pela diretoria do clube, Bosco havia acertado sua situação no mesmo dia em que ganhou passe livre na Justiça. Desse modo, o goleiro ainda estaria preso à Portuguesa e inscrito para a disputa do Campeonato Paulista. Gléguer treinou como titular e possivelmente enfrentará o São Caetano, domingo, no Canindé. A diretoria aguardava também até o fim da tarde desta sexta-feira a resolução do imbróglio envolvendo Ricardo Oliveira, liberado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para defender o Santos. O atacante havia sido inscrito pela Portuguesa com a camisa 11. Após decisão confirmada pela advogada Gislaine Nunes favorável ao jogador, nenhum dirigente quis comentar o caso. Apesar de o vice-presidente jurídico do clube, Marcos César Amador, garantir que nenhum outro jogador teria entrado na Justiça pedindo passe livre por causa de atrasos nos salários, o atacante Cléber acompanhou a decisão dos companheiros Ricardo Oliveira e Bosco. ?A Portuguesa faz isso com todo mundo. Eu não sou o único. O Alexandre (Chagas), o Ageu e o Marcus Vinícius estão na mesma situação. E para eu acertar com qualquer outro clube preciso me desvincular da Portuguesa", disse o jogador, que tem contrato até agosto. O atacante Cléber, que está treinando no Mogi Mirim e também interessaria ao Santo André, reclama oito meses de salários atrasados, além de férias e 13º salário. O montante chegaria à R$ 400 mil. Durante a semana, o atacante se reuniu com os dirigentes do clube para tentar chegar a um acordo, mas não conseguiu. "Tentei um acordo de todas as formas possíveis. Como a diretoria da Portuguesa não resolveu minha situação, entreguei o caso para a advogada (Gislaine Nunes)", explicou o jogador, que tem multa estipulada em R$ 5 milhões em caso de uma eventual rescisão contratual de forma unilateral.