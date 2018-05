Ainda sem contar com Henrique, Roger define Grêmio para enfrentar o Coritiba

O jogador, no entanto, não foi relacionado para a partida. Ele ainda recupera a forma física e não está regularizado para a competição. A intenção da diretoria é que ele esteja à disposição para viajar ao México, na próxima sexta-feira, para a estreia na Copa Libertadores contra o Toluca, no dia 17.

Quem também não atuará contra o Coritiba é o meia Giuliano, que se recupera de uma fascite plantar no pé. Neste sábado, ele treinou individualmente com bola, trabalhando condução com obstáculos. Sem ele, o técnico Roger deve armar o setor ofensivo com Douglas no meio, Pedro Rocha e Everton abertos nas pontas e Luan mais à frente.

O treino começou com um trabalho de dois toques. Roger Machado dividiu o grupo em quatro e realizou a mesma atividade simultaneamente. Logo em seguida, enquanto Douglas, Maicon, Luan, Pedro Rocha e Wallace Oliveira treinavam cobranças de pênaltis no gol de Marcelo Grohe, os outros atletas participaram de um trabalho tático.

A provável escalação do Grêmio para enfrentar o Coritiba terá: Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Kadu e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Douglas, Pedro Rocha e Everton; Luan.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida:

Goleiros - Marcelo Grohe e Bruno Grassi

Zagueiros - Bressan, Fred, Geromel e Kadu

Laterais - Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira, Wallace Oliveira e Wesley

Volantes - Edinho, Maicon, Moisés e Walace

Meias - Douglas e Tontini

Atacantes - Batista, Bobô, Everton, Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Tilica