Ainda sem contratações, Vasco busca reforçar o departamento de futebol

Ainda sem ter anunciado a chegada de reforços para a temporada 2017, quando estará de volta à elite do futebol brasileiro, o Vasco deve dar nas próximas horas um passo importante para acelerar o planejamento do time para o próximo ano, com o anúncio de Anderson Barros para trabalhar no seu departamento de futebol.

Anderson Barros é o gerente de futebol do Vitória, mas não vai ter o seu contrato renovado pelo clube baiano. E isso vai abrir caminho para o Vasco contratá-lo. A tendência é de que ele se reúna nas próximas horas com o presidente Eurico Miranda, que pretende contratá-lo para trabalhar ao lado do diretor de futebol Isaías Tinoco.

Caso seja mesmo anunciado, Anderson Barros estará de volta ao futebol carioca, onde trabalhou no Botafogo. E ele precisará agir rápido no Vasco, pois o time ainda se movimenta pouco no mercado de transferências, tanto ainda não fechou a chegada de nenhum jogador.

Assim, ao menos até agora, a principal novidade do Vasco para a próxima temporada é o técnico Cristóvão Borges. Após dirigir o time em 2011 e em 2012, ele está de volta ao clube de São Januário para 2017.