Ainda sem contrato, Léo não viaja O lateral-esquerdo Léo manteve hoje outra reunião com os dirigentes do Santos, admite que as negociações evoluíram, mas continua sem contrato. Por isso, não foi relacionado entre os jogadores que viajam domingo à tarde para Jarinu, onde será realizada a pré-temporada do time. O técnico Leão manteve o otimismo na renovação. "O Léo é um menino que basicamente pertence ao Santos, que tem a alegria de jogar no time e, por isso, não vejo muita dificuldade na renovação". Fez, porém, uma ressalva: "se ele tiver uma proposta do exterior, não teremos como segurá-lo; nesse caso, o Santos vende". Leão estava mais preocupado é com a dificuldade que o clube vem enfrentando para contratar um centroavante para substituir Alberto. "Infelizmente não há novidades, contatamos alguns jogadores, mas não perdemos a esperança". Sem revelar nomes, informou que a negociação atual é com dois atacantes, "um caro para nossa capacidade e outro com possibilidade de investimento". Quem esteve perto de ir para a Vila Belmiro foi Leandro, do São Paulo. O Santos recebeu proposta de empréstimo do jogador "por um custo quase zero, entre aspas", como definiu Leão. Mas o prazo de três meses impossibilitou a negociação. "Por três meses não dá, porque nosso projeto é para um período mais longo e depois de três meses, teríamos de correr atrás outra vez". O Santos tem procurado um atacante, mas a dificuldade maior é a rígida política financeira, que não permite contratos com salários acima de R$ 70 mil mensais. E Leão ainda parece conformado com a situação, mas não abre mão de um substituto para Alberto. Até porque existe a disponibilidade do salário do atacante que foi para a Rússia, além das verbas de Robert e Maurinho, que também deixaram o clube. Comentando o teto salarial do Santos, Leão considerou que ele é baixo quando comparado o que se paga no exterior e esse é um problema também dos outros clubes brasileiros. "Veja o caso do Alberto, que vai receber US$ 1 milhão, que é muito para a realidade do futebol brasileiro". Mas se confessou surpreso com o comportamento de outros clubes, citando o exemplo do Vasco da Gama. "O Vasco encerrou o campeonato com dificuldades financeiras muito sérias e e você vê o mesmo time começar o ano com contratações milionárias, que é o caso do Marques, um jogador maravilhoso, e do Marcelinho e outros", disse Leão. Mais: ele conversou com Antônio Lopes pedindo a cessão do centroavante Souza, numa troca com outro atleta, mas foi informado que não dava, porque o Eurico Miranda não queria. "O Lopes está esperando outros jogadores". E comentou, com certa ironia: "o poder de improvisação dos clubes brasileiros é fantástico; nós não conseguimos improvisar aqui assim e temos de aprender, pois ainda não estamos nessa escola".