Ainda sem cortar Agüero, Argentina chama Ángel Correa para amistosos

O técnico Jorge Sampaoli definiu nesta sexta-feira mais um convocado para representar a Argentina nos dois próximos amistosos, preparatórios para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador adicionou à lista o atacante Ángel Correa, do Atlético de Madrid, chegando a 28 nomes chamados para enfrentar a Itália, dia 23, em Manchester, e Espanha, quatro dias mais tarde, em Madri.

+ Fifa confirma uso de árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia

Correa tem sido importante no Atlético e volta à seleção após um ano de ausência. O jogador de 23 anos, revelado pelo San Lorenzo, venceu a concorrência de nomes de peso e terá a chance de mostrar a Sampaoli que merece um lugar no concorrido ataque da Argentina para o Mundial.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A convocação de mais um nome foi inesperada, mas pode ter sido ocasionada pela lesão de Sergio Agüero. No último fim de semana, jogador do Manchester City revelou ter sofrido uma contusão no joelho esquerdo em duelo pelo Campeonato Inglês, que deveria deixá-lo duas semanas afastado do futebol. Mesmo assim, Sampaoli ainda não cortou o atacante, o que deve acontecer nos próximos dias.

Caberá, então, a Correa substituir Agüero. Ele brigará por posição com nomes como os de Lautaro Martínez, Cristian Pavón e Diego Perotti para atuar ao lado de Messi e Higuaín. Com a convocação do jovem atacante, Sampaoli deixou de lado Carlitos Tevez, Paulo Dybala, Mauro Icardi, entre outros.