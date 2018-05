Ainda sem definir novo técnico, China anuncia interino

Ele vai dirigir o time nas próximas duas partidas das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018, enquanto a Associação Chinesa de Futebol busca um novo treinador.

Gao dirigiu a equipe entre 2009 e 2011. Ele foi nomeado em setembro como assistente técnico do ADO Den Haag, que é de propriedade da empresa de marketing chinesa United Vansen International Sports.

A China, terceira colocada no seu grupo nas Eliminatórias, vai enfrentar as Maldivas em 24 de março e o Catar no dia 29. A equipe está atrás das seleções do Catar e de Hong Kong, contra quem só conseguiu dois empates.

Contratado em fevereiro 2015 depois de uma longa busca por um substituto para o espanhol Jose Antonio Camacho, Perrin foi demitido sob a justificativa da campanha ruim no torneio classificatório para a Copa da Rússia e também pela preocupação da entidade com o desenvolvimento futuro da equipe.

Sob o comando de Perrin, a China venceu todos os seus três jogos da fase de grupos na Copa da Ásia de 2015, se classificando ao mata-mata pela primeira vez em 11 anos, antes de ser eliminada pela Austrália, que foi campeã do torneio continental.

A China se classificou para apenas uma edição da Copa do Mundo, a de 2002, e está na 82ª colocação no ranking da Fifa. Uma série de treinadores estrangeiros foi contratado na esperança de melhorar o desempenho da seleção, incluindo o inglês Bobby Houghton, o holandês Arie Haan e o sérvio Bora Milutinovic, que comandou a equipe no Mundial de 2002.

Recentemente, os clubes chineses vêm investindo pesado nas contratações de destaques do futebol, especialmente de brasileiros, como Diego Tardelli, Robinho, Ramires e Renato Augusto.