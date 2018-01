Ainda sem Diego Costa, Atlético de Madrid viaja quase completo para jogo no Egito

Ainda que sem poder utilizar o meia-atacante Vitolo e o centroavante Diego Costa, o Atlético de Madrid contará praticamente com a sua força máxima no amistoso deste sábado com o Al Ahly, em Alexandria, após jogadores que ficaram fora do treinamento de quinta-feira serem incluídos pelo técnico Diego Simeone na lista de relacionados para a viagem ao Egito.

O uruguaio Diego Godín e os argentinos Luciano Vietto e Nico Gaitán não haviam trabalhado na atividade anterior. Mas como treinaram nesta sexta, vão viajar e deverão ser aproveitados no amistoso pelo Atlético de Madrid. A grande baixa do time, então, será o uruguaio José María Giménez, que ainda se recupera de lesão sofrida há cerca de 20 dias.

Além dele, Simeone não levará Diego Costa e Vitolo ao Egito. Ambos foram contratados pelo Atlético de Madrid, mas só poderão ter seus contratos registrados em 2018 pelo clube em razão de punição imposta pela Fifa. Por isso, não foram relacionados para o amistoso.

Simeone deverá aproveitar o jogo, o primeiro compromisso do Atlético de Madrid após a pausa do Campeonato Espanhol para as festas de fim de ano, para dar rodagem ao elenco, tanto que relacionou 23 jogadores para a viagem ao Egito, incluindo três atletas das divisões de base, casos de Sergi González, Antonio Montoro e Rafa Muñoz. O primeiro compromisso oficial da equipe em 2018 será diante do Lleida Esportiu, pela Copa do Rei, em 3 de janeiro.