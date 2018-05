Ainda sem Emerson, Botafogo testa formações em treino

RIO - O técnico Vágner Mancini aproveitou o treino da manhã desta quinta-feira para testar novas possibilidades no Botafogo. O treinador inicialmente manteve a equipe titular na atividade tática, ainda sem a presença do recém-contratado atacante Emerson, mas depois realizou algumas mudanças entre os titulares.

Mancini escalou o Botafogo com: Jefferson; Edílson, Bolívar, Dankler e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra. Ao longo do treinamento, no entanto, testou Airton na vaga de Marcelo Mattos, Bolatti no lugar de Gabriel e Lucas substituindo Edílson. O paraguaio Zeballos segue entre os reservas.

"Agora é tudo novo. Tivemos a chegada do Mancini e daremos início a uma nova competição. Estou preparado, disposto e concentrado para dar o meu máximo e ajudar a equipe. As alterações que o treinador está fazendo são normais. Ele está passando a sua filosofia de jogo e consertando alguns erros que estávamos cometendo. O Mancini entende muito de futebol e estamos procurando fazer o nosso melhor nos treinamentos para o time voltar a vencer", comentou Lucas.

Para explicar o posicionamento aos atletas, Vágner Mancini chegou a utilizar um quadro magnético, armado no meio do campo, com a disposição tática da equipe. Vivendo momento complicado após a eliminação da Libertadores, o Botafogo treinou nesta quinta sob olhares atentos do presidente Mauricio Assumpção.