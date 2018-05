Ainda sem Neymar, seleção começa a se apresentar neste domingo em BH

A seleção brasileira começa a se apresentar na noite deste domingo em Belo Horizonte para os dois últimos jogos das Eliminatórias na temporada, contra a Argentina, na quinta-feira, e diante do Peru, na semana seguinte. O técnico Tite comandará a primeira atividade com o grupo na tarde desta segunda, mas, para o treino aberto à torcida, ele ainda não poderá contar com o atacante Neymar, do Barcelona, e com o meia Giuliano, do Zenit.

Os dois jogadores chegam a Belo Horizonte apenas na terça-feira de manhã. Eles serão os últimos a se juntar ao elenco, e só irão participar de dois treinos antes do clássico com a Argentina - as atividades acontecerão no Mineirão, local da partida com a Argentina.

A comissão técnica da seleção e parte do grupo chegam ao hotel onde o Brasil ficará hospedado às 20h30 deste domingo. O elenco irá se apresentar aos poucos. Neste domingo são aguardados Fernandinho (Manchester City) - que desembarcou na capital mineira ainda pela manhã - Fagner (Corinthians), Lucas Lima (Santos), Rodrigo Caio (São Paulo), Douglas Costa (Bayern de Munique), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Renato Augusto (Beijing Guoan), Alex Muralha (Flamengo), Gil (Shandong Luneng) e Gabriel Jesus (Palmeiras).

Já na manhã de segunda irão se apresentar Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea), Philippe Coutinho (Liverpool) e Roberto Firmino (Liverpool). À tarde chegam Weverton (Atlético-PR), Thiago Silva, (PSG), Miranda (Inter de Milão), Marquinhos (PSG), Daniel Alves (Juventus) e Alisson (Roma).

À exceção de Neymar e Giuliano, os demais 21 jogadores estarão à disposição de Tite para o treino aberto marcado para o Estádio Independência, às 17h. Oito mil torcedores, que trocaram o ingresso por um quilo de alimento não perecível, deverão estar presentes.