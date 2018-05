Ainda sem Pato, Chelsea para em Gomes e empata com Watford

O Chelsea deu mais uma prova de sua irregularidade nesta quarta-feira, ao ficar somente no empate por 0 a 0 diante do Watford, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Ainda sem Alexandre Pato, que ficou de fora por opção do técnico Guus Hiddink, o ataque londrino pouco criou, e quando o fez parou na atuação inspirada do veterano brasileiro Gomes, ex-Cruzeiro.

O resultado levou o Chelsea a 29 pontos, apenas na 13.ª colocação. Na próxima rodada, domingo, a equipe recebe o clássico diante do Manchester United. O Watford, por sua vez, segue fazendo campanha surpreendente, com 33 pontos, em nono, e visita o Tottenham no sábado.

O primeiro tempo desta quarta começou bastante morno. O Watford ficava com a posse, via Ighalo incomodar, mas não conseguia levar perigo de fato. Aos 31, então, o Chelsea respondeu e quase abriu o placar. Oscar deu lançamento longo para Diego Costa, que brigou no corpo com o zagueiro, abriu espaço e bateu cruzado para fora.

Mas a primeira etapa ficou mais marcada por novas confusões de Diego Costa, que trocou empurrões com dois marcadores, do que pelas boas jogadas. Só que isso mudaria na etapa final. O atacante mostrou qualidade e apareceu bem aos nove minutos, quando recebeu pela esquerda e rolou para Oscar, que bateu travado e não acertou o gol.

O Watford também assustava quando chegava ao ataque, como com Cholevas, que perdeu ótima chance ao receber pela direita e bater na rede pelo lado de fora. O jogo começava a ficar interessante, aberto, com ótimas oportunidades para ambos os lados.

A entrada de Hazard melhorou o Chelsea, que foi dono das ações nos últimos minutos, mas parou em Gomes. Aos 32, Willian deu ótima enfiada na direita para o belga, que tocou atrás para Ivanovic. O lateral encheu o pé, mas o goleiro brasileiro mostrou muito reflexo para defender.

Aos 38, Hazard cruzou fechado da esquerda, Diego Costa se jogou na bola, mas tinha pouco ângulo e não conseguiu dar a direção que queria na bola. Mais quatro minutos, e o atacante perderia a última grande chance da partida. Após cruzamento da direita, ele cabeceou bem, quase da pequena área, e Gomes voou para fazer linda defesa e garantir o empate.

EVERTON VENCE

No outro jogo desta quarta pelo Inglês, o Everton recebeu o Newcastle e ampliou o pesadelo do adversário ao vencer por 3 a 0, com gols de Aaron Lennon e dois de Barkley, ambos de pênalti. O resultado levou o time de Liverpool a 32 pontos, em 11.º. Já o Newcastle abre a zona de rebaixamento e é o 18.º, com apenas 21.