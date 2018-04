Ainda sem Rivaldo na equipe, São Caetano vence em Sorocaba

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o São Caetano venceu o Atlético Sorocaba em um jogo equilibrado, nesse sábado à noite, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os gols de Danielzinho e Aílton foram suficientes para garantir a vitória por 2 a 1 do time do ABC, que ainda espera por Rivaldo, grande contratação do clube, mas que ainda não entrou em campo.

O time da casa começou comandando a partida com maior posse de boa, mas foi o São Caetano que saiu na frente. Na primeira chegada de perigo, aos 12 minutos, Samuel Xavier cruzou, Rogélio escorou e Danielzinho abriu o placar com um desvio para o gol.

O time sorocabano seguiu pressionando e criando as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo e na segunda etapa, mas a defesa do São Caetano conseguiu conter o ímpeto do adversário e segurar o resultado.

Os visitantes só se lançavam ao campo ofensivo em contra-ataques puxados em velocidade, mas se preocupavam mais em se defender do que em ampliar sua vantagem. Mesmo assim, Aílton matou o jogo aos 36 minutos da etapa final, quando entrou na área sozinho e fuzilou o goleiro sorocabano.

O atacante Rogélio ainda diminuiu para o Atlético no final, aos 41 minutos, depois de um erro defensivo da defesa do São Caetano, mas não houve tempo para uma reação dos mandantes.

ATLÉTICO SOROCABA 1 X 2 SÃO CAETANO

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; Fábio Sanches, César, Wellington e Edson Sitta (Hélton Luis); Da Silva (Júnior Timbó), Gilberto Santos, Gerson (Tiago Marques) e William Simões; Rogélio e Misael. Técnico - Estevam Soares.

SÃO CAETANO - Luiz (Fábio); Samuel Xavier, Gabriel, Eli Sabiá e Fernandinho; Moradei, Pirão, Éder (Leandro Carvalho) e Pedro Carmona (Aílton); Danielzinho e Vandinho. Técnico - Aílton Silva.

GOLS - Danielzinho, aos 12 minutos do primeiro tempo; Aílton, aos 36, Rogélio, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÃO AMARELO - César.

PÚBLICO - 2.656 pessoas.

RENDA - R$ 42.000,00.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)