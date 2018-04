Ainda sem Seedorf, Botafogo treina com grupo completo

RIO - A segunda parte do elenco do Botafogo, que conta com os principais jogadores do grupo, se reapresentou na manhã desta segunda-feira para a temporada 2014, mas ainda sem contar com os reforços que vêm sendo cogitados nos últimos dias. As contratações dos atacantes Willian José e Neilton, ambos do Santos, e dos volantes Mario Bolatti e Airton, ambos do Inter, seguem em compasso de espera.

Grande astro do Botafogo, o meia holandês Seedorf não se reapresentou nesta segunda-feira. Na semana passada, ele pediu mais alguns dias de férias para resolver "problemas particulares" na Europa. Assim, é esperado somente para a pré-temporada em Saquarema (RJ), que começa no próximo sábado.

Nesta segunda-feira, os jogadores do grupo principal passaram pelos primeiros exames clínicos, enquanto que os reservas, que se apresentaram na última sexta, já trabalharam com bola. Apesar disso, o técnico Eduardo Hungaro, que assumiu o cargo nesta temporada - substituiu Oswaldo de Oliveira -, garantiu que "não há reservas e titulares" no Botafogo, afirmando que todos jogadores terão as mesmas chances. "Nesse grupo que se apresentou dia 3 há jogadores que vão disputar posição contra o Deportivo Quito", afirmou o treinador, citando o jogo contra o time equatoriano, marcado para 29 de janeiro, pela fase preliminar da Libertadores.

Hungaro disse que a tendência para a estreia no Campeonato Carioca, em 18 de janeiro, contra o Resende, é mesclar jogadores dos dois grupos, enquanto que espera contar com força máxima para o jogo do dia 29, contra os equatorianos, pela Libertadores. O treinador destacou ainda que o time que jogará em Quito "vai fazer pelo menos um jogo antes" do duelo pela competição continental.