Ainda sem técnico, Itália anuncia amistosos com Ucrânia e EUA

Ainda que não tenha definido o nome do seu novo técnico, a seleção italiana segue com seu planejamento para se recuperar após o fracasso de não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo da Rússia. E anunciou nesta sexta-feira que fará amistosos com a Ucrânia e os Estados Unidos nos últimos meses deste ano.

O primeiro desses jogos da seleção italiana vai ser contra a Ucrânia e está agendado para 10 de outubro. Depois, em 20 de novembro, o duelo será com os norte-americanos. Os locais dos amistosos ainda não foram anunciados, sendo que, assim como os italianos, os dois adversários não se classificaram para a Copa do Mundo. Além disso, a Itália nunca perdeu para a Ucrânia, enquanto só foi batida em um dos 12 duelos que fez com os Estados Unidos.

Essas duas partidas vão ser realizadas nas datas livres no calendário internacional da seleção italiana com a recém-criada Liga das Nações. A equipe está no Grupo 3 do torneio organizado pela Uefa, com Portugal e Polônia sendo os seus adversários na chave.

A Federação Italiana de Futebol pretende anunciar o nome do novo técnico da seleção nacional em maio. Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Antonio Conte são considerados os favoritos a assumir o comando da equipe tetracampeã mundial.