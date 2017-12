Ainda sem time, Santos faz amistoso O Santos faz um amistoso neste domingo em Apucarana (PR), e irá enfrentar o Roma com um time composto só por jovens atletas. Fábio Costa; Maurinho, André Luís, Preto e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego; Robinho e Bruno Moraes é a melhor equipe que Leão conseguiu reunir com os jogadores que tem à sua disposição. Comentando essa formação, o goleiro Fábio Costa ressaltou que "a qualidade técnica é grande, mas só isso não basta". O goleiro lembrou que, no Rio-São Paulo, o Santos deixou escapar resultados por conta da inexperiência dos jogadores. "É preciso ter experiência para segurar o jogo em determinados momentos e não se pode exigir isso dos garotos, que têm boa qualidade técnica". Fábio Costa não se ilude: "a diretoria está se movimentando para contratar atletas mais experientes para garantir maior equilíbrio". Dos reforços contratados, só o lateral-direito Maurinho fará sua estréia. Sua contratação ocorreu em boa hora, principalmente depois que a pena aplicada a Michel por ter sido surpreendido no exame anti-doping aumentou de 120 para 160 dias. Já os atacantes Fabiano Souza e Alberto nem viajam ao Paraná. O primeiro está fora de forma física e o segundo apresenta contusão no púbis. Nesta sexta-feira, o técnico Leão confirmou que o amistoso programado para sábado, contra o Comercial, em Ribeirão Preto, foi cancelado a pedido do time do interior.