Airton deve deixar o Flamengo para atuar no Benfica em 2010

O Flamengo pode sofrer uma grande perda para a temporada 2010. O volante Airton está perto de ser contratado pelo Benfica, apesar de a diretoria rubro-negra afirmar que fará todo o possível para manter o grupo campeão.

De acordo com o jornal português Record, as negociações entre Benfica e os empresários do atleta foram muito complicadas, já que o passe do jogador está dividido entre três entidades diferentes.

O passe de Airton, de 19 anos, está em mãos do Nova Iguaçu (50%), da empresa Traffic (35%) e do Flamengo (15%).

A rescisão do contrato com o Flamengo, que vai até 2013, é de 8 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões), mas a contratação pode ser assegurada com o pagamento de 6 milhões (cerca de 16 milhões).

O jornal A Bola também publicou em sua primeira página que Airton está a um passo do Benfica.

Segundo o jornal, a contratação só depende do envio de um fax de confirmação ao empresário do jogador, Jorge Moraes.