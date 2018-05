Airton diz que jogo contra a Ponte é 'final' para o Botafogo

Após quatro jogos sem vitória no Brasileirão, o volante Airton encara o jogo do Botafogo contra a Ponte Preta, neste sábado, como uma final, na busca pela vaga na Copa Libertadores do próximo ano. O time carioca precisa vencer para seguir no G-6. Dependendo dos resultados dos rivais, poderá até sacramentar a vaga nesta penúltima rodada do Brasileirão.

"Estamos em uma sequência sem vencer. Em um clube grande todo dia tem pressão. Estamos acostumados. Sábado é uma final pra gente. É deixar o máximo em campo para voltar a vencer e agarrar essa vaga para a Libertadores do ano que vem", projetou o volante.

Para o meio-campista, o time carioca está fazendo bonito em sua preparação para o jogo, depois de uma sequência de duas derrotas e dois empates. Nesta semana, o grupo botafoguense está treinando no Cefat, em Várzea das Moças.

"Está sendo bem proveitoso. Aqui passamos mais tempo juntos, conversamos. É bom para fazer ajustes na equipe. Então é extrair o máximo desses dias e colocar em prática no jogo", afirmou.

Com 55 pontos, o time carioca ocupa o sexto lugar da tabela. Se vencer, e Corinthians e Grêmio tropeçarem na rodada, o Botafogo assegura a classificação para a Libertadores com uma rodada de antecedência.