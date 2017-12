Airton pede ao Botafogo 'cabeça no lugar' na disputa da Libertadores

A menos de uma semana da primeira partida oficial em 2017, o Botafogo trabalha intensamente na sua pré-temporada em Domingos Martins, no Espírito Santo. Embora a estreia oficial no ano seja pelo Campeonato Carioca, o time se mantém obcecado no jogo seguinte, pela Copa Libertadores. O volante Airton alerta que o time tem de manter a calma, pois o futuro será definido após o confronto eliminatório diante do Colo Colo, do Chile.

"Essa pré-temporada é mais curta, mas está sendo proveitosa. Estamos focados no Carioca, tem estreia na semana que vem. Mas ao mesmo tempo sabemos que temos um jogo muito importante contra o Colo Colo, que vai decidir bastante o que vai ser o nosso ano. Temos que dar o melhor para avançar de fase. Libertadores é um campeonato diferente", afirmou o volante.

O Botafogo inicia o Campeonato Carioca na próxima quarta-feira, diante do Madureira, fora de casa. Pela fase preliminar da Libertadores, a equipe vai receber o Colo Colo no próximo dia 1.º.

"Em mata-mata não pode ter erro, é crucial. Temos que ter a cabeça no lugar, pois pode haver catimba e outros fatores que envolvem esses jogos. Estamos com esse espírito. O mais importante é chegar preparado para fazer um grande jogo", acrescentou Airton.

Enquanto a temporada não começa, o Botafogo do técnico Jair Ventura terá a chance de testar pela primeira vez a equipe de 2017 em um amistoso diante do Rio Branco-ES, neste domingo, às 17 horas, em Cariacica.