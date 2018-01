Airton promete foco, mas vê Botafogo abalado com tragédia: 'Mexe com a cabeça'

Em uma reta final de ano tão triste para o futebol brasileiro, após o trágico acidente da Chapecoense, alguns clubes vão a campo neste domingo jogando o sucesso na temporada. É o caso do Botafogo. O time carioca pega o Grêmio no domingo em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, precisando da vitória para se classificar para a Libertadores sem depender dos outros concorrentes.

O volante Airton admitiu a dificuldade de ter pela frente uma partida tão importante neste momento, mas prometeu um Botafogo focado no fim de semana. "Sabemos que é um momento complicado. Mas o que nos resta é trabalhar e focar neste último jogo. Vai decidir nosso ano. Foi um caso muito triste, todo mundo ficou sentido, o mundo inteiro. Isso mexe com a nossa cabeça, mas a gente tem que trabalhar, mesmo sentindo muito."

O momento é complicado para o Botafogo, que vem de cinco partidas sem vencer. Airton, no entanto, não vê sua equipe desanimada. Pelo contrário. Diante da expectativa criada sobre a equipe no primeiro turno, quando brigou na luta contra o rebaixamento, acredita que o time carioca encontra-se em situação privilegiada nesta última rodada.

"Todos pensavam que seríamos rebaixados, mas estamos buscando essa vaga na Libertadores. Temos que fazer um jogo perfeito e vencer. A gente entra pra conquistar o objetivo, sabendo da importância que essa camisa tem. É um clube que sempre tem que estar brigando por título ou por uma vaga na Libertadores. Então precisamos estar no alto da tabela", comentou.

Atualmente, o Botafogo fecha a zona de classificação para a Libertadores, na sexta colocação, com 56 pontos, mesmo número do Atlético-PR, que é o quinto. Na beira do G6, o Corinthians tem 55 e ainda pode ultrapassar os cariocas.