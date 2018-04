Airton se diz experiente e promete ajudar o Botafogo

RIO - O volante Airton tem apenas 23 anos, mas garante possuir um currículo vasto o suficiente para ajudar o Botafogo no desafio de tentar conquistar o título da Copa Libertadores. Campeão brasileiro na sua passagem pelo Flamengo e do Campeonato Português pelo Benfica, além de possuir conquistas estaduais, ele promete ajudar o seu novo time.

"Fui contratado para defender as cores do Botafogo da melhor forma possível. Cheguei para ajudar o grupo. Nunca joguei uma Libertadores, mas tenho alguma experiência, espero poder ajudar o Botafogo a avançar na competição. Espero que seja um ano bom para mim e para o clube, que consigamos alcançar os objetivos, os títulos", disse.

Airton teve duas passagens anteriores pelo Flamengo. Agora, no Botafogo, ele festejou a nova chance de atuar no futebol do Rio. "Estou feliz por voltar ao Rio de Janeiro e poder atuar no Botafogo. Espero ajudar o clube a conseguir seus objetivos. Vou dar o meu melhor nos treinos para buscar o meu espaço", promete Airton.

Airton chegou ao Botafogo com contrato apenas até o meio do ano. O jogador pertence ao Benfica e estava emprestado ao Inter, que o repassou para o clube carioca. Antes dele, o Botafogo já tinha contratado o goleiro Helton Leite, o meia Jorge Wagner, o volante Rodrigo Souto e os laterais Alex e Anderson. E Airton disputará posição com o próprio Rodrigo Souto, Renato, Marcelo Mattos e Gabriel. Além disso, a diretoria está perto de fechar a contratação de mais um volante: o argentino Bolatti, que não tem sido aproveitado pelo Inter.