Ajaccio vence Bastia pelo Francês O Ajaccio, clube recém-promovido à Primeira Divisão do futebol francês, venceu o Bastia por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, no único jogo do dia pelo campeonato nacional. O Ajaccio foi para 9 pontos na classificação, enquanto o Bastia permaneceu com 7. Os líderes do Francês são o Nice e o Auxerre, ambos com 14 pontos.