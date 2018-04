Ajax acerta contrato com revelação uruguaia

Lodeiro se destacou na seleção do Uruguai durante o Mundial sub-20 no ano passado, no Egito, e é considerado uma das revelações do futebol uruguaio. O meia já teve passagens pela seleção principal e deve ser convocado para a Copa do Mundo da África do Sul, em junho.

"O Nacional chegou a um acordo com um gigante da Europa, respeitando as nossas demandas e as exigências do jogador", declarou o presidente do clube uruguaio, Ricardo Alarcon. "É um acontecimento histórico", completou o dirigente.

Alarcon disse ainda que pretende manter Lodeiro no Nacional no primeiro semestre deste ano para a disputa da Copa Libertadores. No entanto, o Ajax espera contar com o atleta já nos próximos dias.