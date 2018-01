Ajax anuncia melhor técnico do Holandês em 2016 como seu novo comandante

A diretoria do Ajax anunciou nesta quinta-feira a contratação de Erik ten Hag, que estava no comando do Utrecht, para ser o novo técnico do clube 33 vezes campeão holandês. O treinador, de 47 anos, assim trocou de clube no futebol do país e assinou um acordo válido por duas temporadas e meia.

Ten Hag chega ao Ajax para substituir o técnico Marcel Keizer, que foi demitido na semana passada após o time ser eliminado da Copa da Holanda pelo Twente em confronto definido na disputa de pênaltis. Com Keizer, também saíram seus auxiliares, o ex-jogador holandês Dennis Bergkamp e Hennie Spijkerman.

O Ajax entrou na pausa do inverno europeu do Campeonato Holandês na segunda posição, cinco pontos atrás do PSV Eindhoven. O próximo compromisso do time pelo torneio nacional será apenas em 21 de janeiro, contra o Feyenoord. Nessa primeira metade da temporada, o time também foi eliminado ainda na fase preliminar da Liga Europa, competição em que havia sido vice-campeão na sua edição anterior.

Ex-jogador, Ten Hag era zagueiro, tendo atuado por Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk e Utrecht durante a sua carreira profissional. Ele iniciou a sua carreira como técnico nas divisões de base do Twente em 2002 e foi assistente do PSV entre 2009 e 2012, antes de assumir o Go Ahead Eagles, na elite holandesa.

Em 2013, ele trabalhou no time B do Bayern Munique, voltando ao seu país dois anos depois, assumindo o Utrecht e tendo sido eleito o melhor técnico do Campeonato Holandês em 2016. Agora, então, foi anunciado como novo técnico do Ajax, que conta no seu elenco com o brasileiro David Neres.