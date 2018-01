Ajax bate Roma na Liga dos Campeões A Roma vive fase muito ruim. A equipe de Cafu, Emerson, Totti vai mal das pernas no Campeonato Italiano e agora se complica também na Liga dos Campeões. Os romanos perderam para o Ajax por 2 a 1, nesta terça-feira, em Amsterdã, e seguram a lanterna do Grupo B, sem ponto. Os holandeses, com gols de Ibrahimovic e Litmanen, lideram com 6. Com isso, a Roma (Batistuta marcou) vê diminuída possibilidade de ir para as quartas-de-final da competição. Na outra partida da chave, Arsenal e Valencia empataram por 0 a 0, em Londres. A Inter, em compensação, recebeu o Bayer Leverkusen, pelo Grupo A, e ganhou por 3 a 2. Di Biagio (2) e Crespo marcaram para os italianos, enquanto Zivkovic e França descontaram. A partida entre Barcelona e Newcastle foi adiada, por causa das fortes chuvas no Norte da Espanha. Se o tempo melhorar, as duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira. As próximas quatro rodadas da competição continental serão disputadas a partir de fevereiro. Mais atrações ? Além do jogo adiado, a última rodada do ano terá nesta quarta-feira outras quatro partidas. Um dos destaques é o Real Madrid, que recebe o Lokomotiv Moscou, pelo Grupo C. O time espanhol está embalado com a conquista do Mundial Interclubes há uma semana (2 a 0 no Olimpia) e com a goleada por 5 a 1 no Mallorca. O técnico Vicente del Bosque confirmou a presença de todas as estrelas, o que significa que Roberto Carlos, Raúl, Ronaldo, Figo e Zidane estarão em campo. O Real perdeu para o Milan, na abertura desta fase. Os milaneses viajam para a Alemanha, para enfrentar o Borussia Dortmund. No Grupo D, a Juventus encara o Basel. Os italianos são favoritos, apesar das críticas pela derrota por 2 a 0 para o Brescia, na Série A do calcio. Os suíços foram a surpresa da primeira etapa e apostam na eficiência dos argentinos Gimenéz e Rossi, autores de 27 gols em 22 jogos (15 e 12, respectivamente). O La Coruña visita o Manchester e o técnico Irureta decidiu não levar o argentino Duscher. Na edição anterior da Liga, ele deu entrada violenta no inglês Beckham, do Manchester, e tem recebido cartas com ameças de torcedores dispostos a vingança. Por precaução, ficou em casa, na torcida.