Ajax conquista antecipadamente Liga Holandesa pela quarta vez seguida

AMSTERDÃ - O Ajax conquistou o título de campeão da Liga Holandesa pela quarta vez seguida, o 33º no geral, ao empatar por 1 x 1 com o Heracles, neste domingo.

O gol de Lasse Schone, no começo do jogo, preparou o Ajax para uma tarde de comemorações, mas o empate, dos pés de Simon Cziommer, aos 22 minutos, assegurou um final nervoso para o Ajax, que abriu uma vantagem inalcançável no topo da tabela e garantiu o título a uma partida do fim do campeonato.

O empate levou o Ajax a 70 pontos, fora do alcance dos seus adversários, e ajudou a esquecer a derrota surpreendente da semana passada, por 5 x 1, para o Zwolle, na final da Copa da Holanda. "Foi um jogo tenso, mas merecemos o ponto que precisávamos", afirmou o técnico Frank de Boer para a Radio One.

"Se considerarmos que, depois da pausa de inverno, vencemos Feyenoord, Twente e PSV e empatamos com o Vitesse, merecemos o título. Fomos os melhores no decorrer da temporada."

Schone abriu o placar de falta, a cerca de 30 metros da meta, e colocou o Ajax na frente, aos 12 minutos.

Mas Cziommer empatou em circunstâncias similares, e o Heracles poderia ter estragado a festa, não fosse uma defesa chave do goleiro do Ajax, Jasper Cillessen, aos 10 minutos da etapa final.

FINAL MORNO

Com o Heracles precisando de um ponto para garantir a permanência na primeira divisão, a partida teve um final muito morno, seguida da apresentação do troféu ao Ajax. "Talvez não tenha sido o melhor jogo, porque as duas equipes poderiam vencer", acrescentou Boer. "Mas, com o jogo empatado, fazia sentido defender. Precisávamos de apenas um ponto, não precisávamos correr riscos."

O Feyenoord garantiu a outra vaga na próxima Liga dos Campeões ao confirmar o segundo lugar com uma goleada por 5 x 1 sobre o SC Cambuur, que teve uma despedida emocionante para o técnico Ronaldo Koeman, que deixa o clube ao fim da temporada.

Foi a sétima vitória seguida do clube de Roterdã, que começou a temporada com três derrotas. "A forma como nos recuperamos da decepção inicial foi um elogio enorme para todos do clube", disse Koeman.

O Twente ficou com a terceira posição e vaga na Liga Europa após virar o jogo, depois de sair perdendo do NEC Nijmegen, e vencer por 5 x 2, fora de casa.