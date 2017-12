Ajax e Feyenoord empatam na Holanda O Ajax ficou no empate de 1 a 1 com o Feyenoord, no clássico da 12.ª rodada do Campeonato Holandês, disputado na Arena de Amsterdã, e está mais distante da briga pelo título. Agora é o quarto colocado,. com 22 pontos, dez a menos do que o líder PSV. O Feyenoord está em terceiro com 26, um atrás do AZ Alkmaar. Rosales marcou o gol do Ajax, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Kuijt igualou aos 44. O público foi o melhor da rodada: 49.547 pagantes.