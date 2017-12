Ajax fora da Copa dos Campeões As eliminações de Parma e Ajax foram as maiores surpresas, nesta quarta-feira, durante a última rodada da fase preliminar da Copa dos Campeões da Europa. Os italianos conseguiram uma difícil vitória sobre o Lille por 1 a 0, na França. O gol foi marcado pelo argentino Sensini, em cobrança de falta. No entanto, o time dos brasileiros Júnior e Evanílson foi derrotado por 2 a 0 em casa, no jogo de ida, na semana passada, e terá de contentar-se em disputar a Copa da Uefa. O Ajax, que venceu quatro vezes a Copa, passou por situação semelhante frente ao Celtic. Os holandeses venceram o jogo por 1 a 0, em Glasgow, gol do desconhecido brasileiro Wamberto. Porém, já haviam sido surpreendidos em Amsterdã, por 3 a 1. O Porto por pouco não teve o mesmo destino. Venceu de forma dramática o Grasshopers por 3 a 2, na Suíça, após ter empatado em casa por 2 a 2. Outros jogos: Fenerbahce (TUR) 2x1 Rangers (ESC); Levski (BUL) 1x1 Galatasaray; Anderlecht 1x1 Halmstad (SUE); Borussia Dortmund 3x1 Shakhtar Donetsk Amoroso marcou para o Borussia); Panathinaikos 1x0 Slavia Praga; Tirol (AUT) 0x1 Lokomotiv (RUS); Rosenborg 4x0 Inter Bratislava. Na quarta-feira, Barcelona, Lazio, Liverpool, Mallorca, Bayer Leverkusen e Dínamo Kiev também já haviam obtido classificação. Agora, foram definidos todos os 32 times da primeira fase da competição. As equipes serão divididas em oito grupos de quatro, e disputarão partidas em turno e returno. O sorteio dos grupos será realizado nesta quinta-feira, em Mônaco.