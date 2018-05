Ajax goleia por 14 a 1 e avança na Copa da Holanda

O grande destaque da goleada foi o atacante uruguaio Luis Suárez, autor de seis gols. Pantelic, Aissati e Bakircioglu marcaram mais dois cada um. No entanto, apesar do resultado histórico, o massacre do Ajax só começou aos 18 minutos de jogo, quando o marcador foi aberto. Depois, seguiu-se a chuva de gols que decretou o placar elástico.

Além do Ajax, outra equipe grande do país a avançar na Copa da Holanda foi o Twente, atual líder do Campeonato Holandês. Em casa, o time venceu o Helmond Sport por 3 a 0, com dois gols do suíço De Jong.

Tanto Ajax como Twente vão bem na temporada e conseguiram se classificar também na fase de grupos da Liga Europa. Nos confrontos mata-mata da competição, o Ajax enfrenta a Juventus, enquanto o Twente encara o Werder Bremen.