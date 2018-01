Ajax perde e dá adeus ao título O Ajax tinha esperança de continuar na briga pelo título holandês da temporada de 2000/2001. Mas, depois da derrota de 1 a 0 para o NEC Nimegue, neste domingo, pela 26ª rodada, já vê ameaçada até a possibilidade de brigar pelo segundo lugar e uma vaga na próxima Copa dos Campeões. O Ajax tem 50 pontos, seis a menos do que o Feyenoord e a 13 de distância do líder PSV. A sexta derrota do Ajax - contra 15 vitórias e 5 empates - veio com o gol do búlgaro Hristov aos 13 minutos do segundo tempo. O Ajax não soube nem aproveitar-se da derrota do Feyennord por 2 a 0 para o Waalwijk - gols de Hoogendorp -, que, em compensação, subiu para o quarto lugar, com 47. O Sparta, rival do Feyenoord, em Roterdã, também se deu mal, ao perder em casa para o Utrecht por 1 a 0, gol de Kuyt. O Sparta tem 20 pontos e divide o antepenúltimo lugar com o De Graafschap. No quarto jogo de domingo, o Vitesse ganhou do Groninguem por 1 a 0, gol de Diarra. A rodada começou no sábado, com os jogos NAC Breda 1 x Fortuna Sittard 0, Heerenveen 2 x Roosendaal 0, AZ?67 0 x De Graafschap 1, PSV Eindhoven 2 x Twente 1. A classificação: 1) PSV, 63 pontos; 2) Feyenoord, 56; 3) Ajax, 50; 4) RKA Waalwijk, 47; 5) Vitesse, 46; 6) Roda, 45; 7) Utrecht e Willem II, 38; 9) NEC Nimegue, 37; 10) Heerenveen e Breda, 34; 12) Twente, 29; 13) Groningen, 28; 14) AZ?67, 27; 15) Sparta e De Graafschap, 20; 17) Fortuna Sittard, 18; 18) Roosendaal, 13.