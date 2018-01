Ajax vai aposentar a camisa de Johan Cruijff, a número 14 O ex-jogador holandês Johan Cruijff irá receber uma homenagem de seu antigo clube, o Ajax, na próxima quarta-feira, justamente no dia em que ele completa 60 anos de idade. A camisa 14, número com o qual jogava, será aposentada. Cruijff foi um dos maiores jogadores da história do futebol. Pelo Ajax, onde ficou 17 anos, ele conquistou três títulos europeus de 1971 a 73 - depois, ainda brilhou no Barcelona, sendo campeão espanhol. Também foi o líder da revolucionária seleção holandesa na Copa do Mundo de 1974, quando ficou com o vice. Atualmente a camisa 14 do Ajax é utilizada pelo meia Roger, mas ele terá de usar outra, pois a partir de 25 de abril ninguém mais utilizará esse número. "Johan Cruijff deu fama mundial ao Ajax. Qualquer um que fale da camisa número 14 se refere a Cruijff", afirmou o presidente do clube holandês, John Jaakke, ao justificar sua iniciativa.