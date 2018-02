Ajax, Valencia e Inter classificados Itália e Espanha dominam a Liga dos Campeões da Europa 2002/03. Os dois países ficaram com seis das oito vagas para as quartas-de-final e mostram força no torneio continental. Inter, Milan, Juventus, Real Madrid, Barcelona e Valencia cumpriram seu papel e continuam na briga pelo principal título europeu. Os ?intrusos? nessa festa latina são o Manchester United (Inglaterra) e o Ajax (Holanda). A rodada final da segunda fase definiu a classificação de Inter, Ajax e Valencia, já que os outros cinco estavam com lugar garantido. A disputa mais equilibrada e emocionante ficou para o grupo B, o único que só conheceu os vencedores em cima da hora. O Ajax liderava, com 7 pontos, e precisava só do empate no duelo em Roma para seguir adiante. Foi a conta justa. O time holandês calou o estádio Olímpico no primeiro minuto, com o gol de Van der Meyde, resistiu à pressão italiana, levou só um gol (Cassano aos 24) e no fim saiu de campo comemorando a permanência na Liga. O esforço do quarteto brasileiro da Roma ? Cafu, Aldair, Emerson, Lima ? foi afinal inútil. Com 5 pontos, a equipe terminou em 4º lugar do grupo. O Valencia, com 6 pontos, só conseguiria superar o turno se vencesse o Arsenal, que estava com 7. Também foi eficiente e não frustrou os 50 mil torcedores que foram ao estádio Mestalla. Com 2 a 1, não só eliminou os ingleses como terminou em primeiro lugar na chave. O norueguês John Carew fez os gols. O francês Thierry Henry descontou. O goleiro Cañizares se machucou aos 19 minutos do segundo tempo e saiu de campo de maca. A classificação da Inter, no grupo A, foi barbada. Os italianos enfrentaram o Bayer, em Leverkusen, e ganharam por 2 a 0, gols de Martins e Emre. Com esse resultado, ficaram em segundo lugar na chave, com 11 pontos. Os alemães acumularam seis derrotas consecutivas. O Barcelona, único invicto até agora ? 11 vitórias e um empate ?, acabou com qualquer esperança do Newcastle, com os 2 a 0 como visitante. Os gols foram marcados por Kluivert e pelo brasileiro Motta. O sorteio do emparceiramento das quartas-de-final está marcado para sair na sexta-feira. A União Européia de Futebol (Uefa) definiu que os primeiros colocados ? Milan, Barcelona, Valencia e Manchester United ? decidam a vaga para as semifinais em casa.