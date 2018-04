Al Ahli anuncia empréstimo de Bruno César ao Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Bruno César é o novo reforço do Palmeiras. O Al Ahli anunciou a transferência do jogador nesta quinta-feira, através da página oficial do twitter do clube árabe. Pelo acordo, o atleta fica até o fim do ano no time brasileiro.

O acerto dá fim a uma longa novela que se tornou a negociação do jogador. Desde novembro do ano passado, o Palmeiras conversa com o empresário do atleta, Marcos Casseb, e algo que pesou bastante para Bruno César voltar ao time alviverde foi a vontade do atleta.

O meia já defendeu o clube e foi dispensado em 2007, pelo técnico Caio Júnior. Após defender o Grêmio e alguns clubes de menor expressão, apareceu com destaque no Corinthians em 2010, onde foi artilheiro do time na temporada, com 15 gols em 34 jogos. Ele também defendeu o Benfica e estava no Al Ahli desde o ano passado.

Pela transferência, o Palmeiras vai pagar parte das luvas que o Al Ahli deve ao jogador. A negociação se arrastou porque o time brasileiro tentou seu empréstimo gratuitamente, algo que os árabes não aceitaram. Neste período, outros clubes brasileiros e da Europa tentaram a contratação do jogador, mas ele não quis negociar.

O Palmeiras ainda não confirma a negociação, algo que deve acontecer nesta quinta-feira. Bruno César vai receber a camisa sete. Bruno César é o oitavo jogador contratado nesta temporada. Chegaram antes os zagueiros Lúcio e Victorino, o lateral-esquerdo William Matheus, o volante França, o meia Marquinhos Gabriel e os atacantes Rodolfo e Diogo.