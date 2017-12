Al Ahly derrota Real Madrid no Cairo O clube egípcio Al Ahly venceu o poderoso Real Madrid, que jogou com a força máxima, por 1 a 0, em partida amistosa disputada neste sábado, no Cairo. O único gol do jogo foi marcado por Sanday aos cinco minutos do segundo tempo. Para os egípcios, o resultado de hoje foi considerado uma revanche da partida em que a equipe espanhola venceu por 4 a 1 em 1961, durante a época de ouro do clube europeu.