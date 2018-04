Al Gharafa acerta com Cissé e pode liberar Diego Tardelli

DOHA - A novela envolvendo a volta de Diego Tardelli para o Atlético-MG ganhou novo capítulo neste domingo. Isso porque o Al Gharafa anunciou a contratação do atacante francês Djibril Cissé, que chegaria para ocupar a vaga deixada pelo brasileiro no time catariano. Nem o Atlético nem o Al Gharafa, porém, confirmam que a transferência de Tardelli já seja certa.

Cissé, de 31 anos, estava no Queens Park Rangers (QPR), da Inglaterra, há um ano. O jogador, que havia sido contratado junto à Lazio, não correspondeu nesta temporada no lanterna do Campeonato Inglês e acertou sua ida ao mundo árabe. Para compensar a saída de Cissé, o QPR já tinha contratado o também francês Rémy.

Na semana passada, o Al Gharafa já havia acertado com o brasileiro Nenê, que atua um pouco mais recuado. O elenco da equipe catariana ainda tem Afonso Alves (ex-seleção) e Alex (ex-Corinthians).