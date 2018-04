Al Hilal aceita proposta do Flamengo por Thiago Neves

Sem divulgar valores da transação, o empresário de Thiago Neves, Léo Rabello, confirmou que está tudo acertado entre Al Hilal e Flamengo - atualmente, o jogador está emprestado. Ele também revelou que o contrato será confeccionado e assinado assim que a burocracia da transferência for resolvida.

PRESSÃO - Nesta quarta-feira, alguns membros de torcida organizada do Flamengo foram ao CT do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, para tentar conversar com o elenco. Foram recebidos pelo diretor executivo do clube, Luiz Augusto Veloso, e outros dirigentes flamenguistas.

Os dirigentes do Flamengo não queriam permitir a conversa do grupo com os jogadores, mas o zagueiro Alex Silva, pivô de uma insatisfação maior ao criticar o comportamento da torcida, foi até os torcedores e pediu desculpas pelas declarações polêmicas que deu recentemente.

Neste clima tenso, os jogadores do Flamengo se preparam para enfrentar o Internacional, domingo, em Macaé (RJ), pela penúltima rodada do Brasileirão. O astro Ronaldinho Gaúcho, recuperado de dores na perna, treinou normalmente e não será problema para a partida.