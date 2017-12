Al-Ittihad busca mais 2 brasileiros O lateral-esquerdo Marcão e o atacante Lima, do Atlético-PR, estão se transferindo para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Assim como já aconteceu com o meia Pedrinho, ex-Palmeiras, eles vão reforçar o clube na disputa do Mundial da Fifa, em dezembro, no Japão. Os dois jogadores estão em Belo Horizonte, onde iriam jogar contra o Cruzeiro, na noite desta quinta-feira, mas foram poupados da partida em razão da negociação. Embora ainda não houvesse confirmação da diretoria do Atlético, as informações são de que Lima teve os direitos federativos negociados em definitivo e Marcão vai por empréstimo. Em entrevista a uma rádio de Curitiba, Marcão disse que foi surpreendido pela notícia. "Eu gostaria de disputar este Mundial pelo Atlético, mas como Deus está me dando esta oportunidade, não vou desperdiçá-la", disse o jogador. O Al-Ittihad vai enfrentar o Al-Ahly, atual campeão africano, na primeira fase do Mundial. E, se vencer, será o adversário do São Paulo na semifinal. Além das contratações recentes de Pedrinho, Marcão e Lima, o clube árabe conta com outro brasileiro: o meia Tcheco, ex-Santos.