Al-Ittihad oferece 20 milhões de euros pelo atacante Ronaldo Em crise no Real Madrid, o brasileiro Ronaldo recebeu uma proposta de 20 milhões de euros para atuar no Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita, que na última semana acertou a contratação do meia-atacante português Luis Figo. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo diário espanhol As. Ainda segundo o jornal, Ronaldo já teria entrado em contato com representantes do diretor esportivo do Al-Ittihad, Mansour Al-Blouwi, para acertar o seu salário, que deve ser maior do que o de Figo - por um ano, o português receberá 4,5 milhões de euros. Oficialmente, o Real ainda não recebeu a proposta. No entanto, a notícia do interesse árabe agradou alguns dirigentes, já que o técnico do time, o italiano Fabio Capello, não quer mais contar com Ronaldo em seu projeto de reformulação. No início da temporada européia, Ronaldo, que é ídolo na Itália, chegou a ser disputado entre Inter e Milan, que chegaram a oferecer 15 milhões de euros ao Real. Porém, não houve acerto entre as diretorias e o jogador continuou no clube madrilenho. Ronaldo não é relacionado Em mais uma mostra de que seu ambiente no Real Madrid não é nada bom, o atacante Ronaldo não foi relacionado por Capello para o jogo desta quinta-feira, contra o Bétis, pela Copa do Rei. Capello também deixou fora outros jogadores com os quais tem problemas, como o meia inglês David Beckham, que não vem tendo chances no time, e o italiano Antonio Cassano, que já discutiu com o treinador pelo menos duas vezes na temporada. Atualizado às 11h50