Al Ittihad sem brasileiros, diz Fifa O São Paulo recebeu uma confirmação da Fifa de que Pedrinho, Marcão e Lima continuam fora do torneio, por haverem sido contratados fora dos prazos da liga saudita. O Al Ittihad terá apenas 20 jogadores, sendo que três são goleiro. Ninguém aposta - Nenhum membro da Comissão Técnica assistiu ao jogo entre Deportivo Saprissa e Sydney, realizado hoje em Nagoia, a 200 quilômetros de Tóquio. Paulo Autuori disse que, caso precise fazer alguma análise, recorrerá ao teipe do jogo. Na verdade, ninguém aposta um ien que o Liverpool seja eliminado por uma dessas equipes. Jogo de xadrez - O presidente Marcelo Portugal Gouvea presenteou o prefeito de Osaka com um jogo de xadrez em que as peças eram feitas com pedras brasileiras. E também levou uma carta do prefeito José Serra. Raí - Rai é muito esperado em Tóquio. Os torcedores que comparecem, sem poder assistir, aos treinos diários do clube, não se cansam de perguntar sobre sua chegada.