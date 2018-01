Al Jazira vai transmitir campeonato espanhol A cadeia de tevê Al Jazira vai transmitir os jogos do Campeonato Espanhol, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pela MEDIApro - a empresa que negocia a venda dos direitos de transmissão da liga espanhola para o estrangeiro. De acordo com o chefe de imprensa do MEDIApro, Carles Manteca, as transmissões serão feitas pela Al Jazirasport - a primeira emissora gratuita por satélite do mundo árabe dedicada ao esporte, e que entra no ar a partir de 1º de outubro. O valor do negócio não foi revelado. Além dos jogos da liga espanhola, a emissora pretende, em breve, transmitir outros campeonatos europeus de futebol. A emissora promete ainda oferecer uma ampla cobertura de competições esportivas do mundo árabe. A Al Jazira ficou conhecida no mundo todo a partir de 11 de setembro de 2001, quando passou a difundir imagens e entrevistas de integrantes do grupo terrorista Al Qaeda, de Bin Laden.