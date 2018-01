Alan festeja chance no ataque do Vasco Após ter sido confirmado como o novo titular do ataque vascaíno, o jovem Alan, de 19 anos, comemorou sua primeira oportunidade na equipe, para a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, em Minas. A chance surgiu porque Edmundo vai cumprir suspensão automática. ?Sei que tenho condições de melhorar ainda mais meu desempenho. Tenho feito gols nos treinos e, agora, falta fazer nos jogos", disse Alan. ?O importante vai ser provar que tenho condições de fazer parte do grupo do Vasco." Alan fará companhia no ataque vascaíno a Régis Pitbul, com quem contou ter um bom entrosamento. Ambos atuam na faixa direita do campo e, por isso, a jovem revelação foi deslocado para o meio ofensivo.