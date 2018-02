Alan Kardec é indicado por Vanderlei Luxemburgo

O Palmeiras pode trazer para o Parque Antártica seu maior algoz do Campeonato Brasileiro deste ano: o atacante vascaíno Alan Kardec, menos pelos gols que ele marcou contra o time paulista e mais por ter sido o pivô da confusão que tirou o meia chileno Valdivia das últimas quatro partidas do Palmeiras na temporada de 2007. Foi do garoto de 18 anos, e formado nas bases de São Januário, o gol do Vasco que praticamente selou a sorte do Corinthians na Série B. No Rio, o próprio técnico Vanderlei Luxemburgo estaria tratando do acerto do atleta com o Palmeiras. Para a posição, o Vasco perdeu Leandro Amaral, mas está de olho em Edmundo e Alex Dias, do Fluminense. Sem contar a possibilidade de o técnico Romário voltar a campo em 2008. Os valores não são revelados. Alan Kardec tem o perfil de jogador que o Palmeiras e a Traffic, sua parceira em alguns investimentos, procuram no mercado: novo, com talento, fazedor de gols e já com experiência no cenário nacional. Luxemburgo precisa convencer o presidente Eurico Miranda. O atacante poderia vir por empréstimo ou ainda por uma negociação em definitivo, mas que só envolveria 50% do contrato de trabalho do garoto. A intenção seria renegociar o jogador mais pra frente com o futebol europeu, com ganhos para os dois clubes - que tradicionalmente sempre se trataram com respeito e amizade no eixo Rio-São Paulo. Se o acerto se confirmar, o Palmeiras teria um ataque formado por Alan Kardec e Alex Mineiro. Juntos, fizeram 16 gols no Brasileiro. "Sabemos da expectativa do torcedor, aguardando a contratação de reforços. Mas não trabalhamos mais com ansiedade. O que posso dizer é que ainda não temos nada para anunciar", desconversa o gerente de futebol, Toninho Cecílio.