Alan Kardec exalta 'frieza' em seu gol pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras lutou para vencer de virada o Linense por 2 a 1 neste sábado, no Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. A disposição demonstrada durante os 90 minutos, mesmo com o time tendo poucos dias de treino com bola na pré-temporada, foi destacada pelos atletas. Principalmente, por Alan Kardec, que ainda garantiu o resultado positivo com um belo gol.

"A jogada foi muito rápida. Recebi na entrada da área e tive que ter frieza. Felizmente, a opção que eu escolhi saiu o gol", comemorou o atacante palmeirense. "Foi importantíssimo vencer por três motivos: pré-temporada foi muito rápida, saímos perdendo e nos recuperamos, e terceiro porque são três pontos que podem fazer a diferença, já que não vamos enfrentar adversários da nossa chave e eles também podem vencer seus jogos", completou.

O zagueiro Henrique ressaltou a importância de começar a temporada com um resultado positivo. "A gente tem a tendência de melhorar, já que não estamos nas melhores das condições físicas. Tivemos dificuldades e, pela circunstância, temos que sair satisfeitos. Eles estão treinando há muito mais tempo do que nós. A torcida compareceu e nos ajudou e conseguimos mostrar muita dedicação", analisou o capitão palmeirense.