Alan Kardec não teme 'sombra' de Jardel em Portugal Um dos reforços contratados pelo Benfica para a próxima temporada, o atacante Alan Kardec tem na semelhança física e de estilo jogo com o centroavante Jardel, que se consagrou no Grêmio e no Porto, um dos seus adversários na carreira. Apesar disso, ele garante que não teme as cobranças para repetir o mesmo desempenho da "sombra" no futebol português.