Alan Kardec sobre erro da arbitragem: ‘Gol poderia mudar o jogo’

O São Paulo desembarcou no aeroporto de Guarulhos nesta quinta-feira, após o empate por 1 a 1 com o César Vallejo, no Peru, com o sentimento de que poderia ter conquistado um resultado melhor. Além de ter criado várias oportunidades para marcar mais gols, o time brasileiro sofreu com a anulação equivocada de um gol marcado por Alan Kardec, ainda na primeira etapa. O atacante reclamou da arbitragem e disse que seu gol poderia ter deixado a equipe tricolor em uma condição bem mais favorável.

“Foi gol e esse lance poderia ter mudado a história da partida. Talvez as coisas não fossem tão difíceis, mas erros acontecem, não só nossos, mas também de marcação da arbitragem. Agora é levantar a cabeça, já que depende apenas de nós para nos classificar”, comentou o atacante, lamentando a atuação do árbitro Roddy Zambrano, do Equador.

Na jogada, o lateral-direito Bruno cruzou e Alan Kardec desviou de cabeça. A bola bateu no travessão e quicou no gramado, dentro do gol, mas o árbitro e o auxiliar não validaram a jogada.

“Quando você tem um gol invalidado gera ansiedade. O camisa 9 é cobrado para fazer gols. Quando um não é válido, a gente fica triste e tudo isso me deixou bastante chateado, mas bola para frente”, completou o atacante.

Apesar da lamentação de Alan Kardec, a situação do São Paulo é confortável. O time de Edgardo Bauza precisa apenas de um empate sem gols ou vitória simples para avançar e entrar no grupo 1 da Libertadores, que já conta com River Plate, da Argentina, The Strongest, da Bolívia, Trujillano, da Venezuela.