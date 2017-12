Alan Patrick exalta elenco do Flamengo: 'Bem servido em todas as posições' O Flamengo foi um dos clubes brasileiros que mais se reforçou para a temporada. Tudo para não repetir o que aconteceu no ano passado, quando o time até mostrou alguns valores em campo, teve altos e baixos, mas terminou sem títulos e decepcionou a torcida. Pelo menos na visão do meia Alan Patrick, 2016 tem tudo para ser bem diferente.