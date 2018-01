Alan Patrick renova e fica no Flamengo até o fim de 2016

Revelado pelo Santos, clube pelo qual foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2010, Alan Patrick pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para onde se transferiu em 2011. No Shakhtar, entretanto, pouco jogou, participando de menos de 10 partidas em dois anos.

Ele voltou ao Brasil em meados de 2013 para jogar pelo Internacional e ficou um ano e meio em Porto Alegre. No começo de 2015, fechou com o Palmeiras, mas pouco jogou devido à forte concorrência no elenco. Repassado ao Flamengo, cavou seu espaço e jogou 26 partidas do Brasileirão, marcando um gol.

Até aqui o Flamengo já anunciou três contratações: o lateral-direito Rodinei, ex-Ponte Preta, o zagueiro Juan, que estava no Inter, e o volante Willian Arão, do Botafogo. Também comemorou a renovação do atacante Emerson. O clube será comandado em 2016 por Muricy Ramalho.