Alan Patrick sofre lesão e torna-se mais um desfalque para o Fla

O Flamengo ganhou mais um desfalque nesta sexta-feira para o duelo contra o Atlético-MG, domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Alan Patrick sofreu um edema na coxa direita e foi vetado da partida.

Sem ele, o técnico Zé Ricardo deve formar um meio-campo com Márcio Araújo, Willian Arão, Everton e Mancuello. O treinador também já não contará com os meio-campistas Rodinei e Ederson, machucados, e com o atacante Guerrero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo que levou na derrota por 4 a 0 para o Corinthians na última rodada.

O substituto do centroavante deve ser Felipe Vizeu. O mais provável é que o Flamengo entre em campo com: Alex Muralha; Pará, Réver, Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão, Everton e Mancuello (Fernandinho); Marcelo Cirino e Felipe Vizeu.

O time rubro-negro ocupa a sétima colocação na tabela, com os mesmos 20 pontos do Atlético-MG, nono colocado, e adversário do final de semana. Uma vitória, dependendo dos outros resultados, pode até colocar o Flamengo no G4, já que o Santos, o quarto colocado, tem 22 pontos.