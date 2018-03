Alan tem dia de herói no Fluminense Enquanto os medalhões Romário, Roger, Edmundo e Ramon ainda conseguiram brilhar no Fluminense, os jogadores mais jovens é que vão se destacando no clube. Na vitória sobre o Juventude, por 2 a 1, quarta-feira, pela Copa do Brasil, Alan entrou no decorrer do segundo tempo e foi o autor do gol da vitória, garantindo a classificação. Nesta quinta-feira, Alan foi o jogador mais assediado pelos torcedores que compareceram às Laranjeiras. "Foi muito bom. É um reconhecimento pelo meu trabalho. E foi gratificante ver minha mãe chorando de alegria na arquibancada", disse o atacante, que marcou seu primeiro gol no Maracanã. "Isso mostra que a garotada também pode decidir partidas para o Fluminense e não só os mais experientes." Com a boa atuação, Alan tem chances de ser titular na semifinal da Taça Rio, contra o Americano, no sábado.