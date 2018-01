Alavés é a atração na Espanha O Real Madrid lidera, é o maior favorito ao título, mas a atração deste domingo no Campeonato Espanhol é o Alavés. O time basco transformou-se no destaque da temporada, ao chegar à final da Copa da Uefa, com duas goleadas - 5 a 1 e 4 a 1 - sobre o Kaiserslautern. Além disso, está em 6.º lugar no torneio nacional, recebe o Málaga e pode novamente garantir vaga para a competição européia. O Alavés está longe de fazer parte do grupo de elite do futebol da Espanha, mas sua trajetória recente é das mais surpreendentes. Desde a metade dos anos 80 até o início da década de 90, a equipe da cidade de Vitória zanzava pela Terceira Divisão e esteve a ponto de ser fechada por problemas financeiros. A reação começou quando passou para o controle de Gonzalo Antón, presidente e empresário do ramo de hotelaria. Em apenas três temporadas, de 95 e 98, o Deportivo saltou para a Primeira Divisão, da qual não participava havia 42 anos. O bom desempenho no ano passado garantiu-lhe vaga na Copa da Uefa, torneio que vai decidir com o Liverpool, no dia 16 de maio, em Dortmund. A rodada deste domingo será completada pelos jogos Zaragoza x Real Madrid, Espanyol x Santander, Oviedo x Valencai, Rayo x A. Bilbao, Las Palmas x Numancia, Osasuna x Barcelona e Real Sociedad x Valladolid.