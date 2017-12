Alaves ganha e encosta no La Coruña O Alaves venceu o Celta por 1 a 0, neste domingo, e chegou ao segundo lugar no Campeonato Espanhol. A equipe tem 24 pontos, dois a menos que o líder Deportivo La Coruña, que derrotou o Real Sociedad no sábado. Quem perdeu posições nesta rodada foi o Valencia, que ficou no 0 a 0 com o Tenerife e está em 4º lugar, com 23 pontos. Mais quatro partidas foram disputadas neste domingo pelo Campeonato Espanhol: Athletic Bilbao 0 x 0 Villarreal, Espanyol 2 x 1 Mallorca, Malaga 2 x 1 Osasuna e Valladolid 2 x 0 Zaragoza.