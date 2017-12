Alavés marca três gols em 20 minutos, vira sobre Girona e deixa lanterna

O Alavés deu prova de reação nesta segunda-feira e buscou uma importante vitória na luta para fugir do rebaixamento. A equipe visitou o Girona no fechamento da 14.ª rodada do Campeonato Espanhol, levou dois gols no segundo tempo, mas marcou três nos últimos 20 minutos para vencer por 3 a 2 e deixar a lanterna da competição.

+ Las Palmas ganha com um gol de Calleri e deixa a vice-lanterna

Com o resultado, o Alavés subiu para nove pontos, na penúltima posição, deixando a lanterna nas mãos do Málaga, que tem oito. Já o Girona perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para competições europeias e parou nos 17 pontos, na 12.ª colocação.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de um primeiro tempo truncado, o Girona foi para cima na etapa final e encaminhou a vitória. Aos três minutos, Stuani recebeu pela esquerda, cortou a marcação e bateu cruzado para marcar. Aos 16, Juanpe aproveitou cobrança de escanteio pela direita e cabeceou para a rede.

O triunfo parecia definido, mas aí apareceu a estrela de Ibai Gómez. Aos 25 minutos, ele aproveitou rebote do goleiro para diminuir. O próprio meia deixou tudo igual aos 41 minutos, de pênalti. E já nos acréscimos, recebeu na área e girou batendo para selar a virada.